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Тюменский дизайнер представила коллекцию с элементами махрового ковра на ПМЭФ-2025

Общество, 11:10 20 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Коллекцию с элементами махрового ковра представила тюменский основатель бренда "Твид&Ко" Ирина Смердова на показе российских дизайнеров в рамках Петербургского международного экономического форума. Всего зрители увидели 15 образов.

"Коллекция называется "Сделано в Тюмени". И она буквально сделана у нас, потому что ткани местные. Изделия сшиты из шерстяной костюмной ткани бывшего Тюменского камвольно-суконного комбината. Можно сказать, это винтаж, потому что комбинат закрыт более 15 лет. Но натуральные ткани служат 25 и более лет. И сейчас это актуально и модно. А тюменский махровый ковер — на пике узнаваемости. Была в Москве с брошью, и многие подходили и узнавали бренд", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Ирина Смердова.

Недавно дизайнер начала украшать обувь аксессуарами с элементами тюменского махрового ковра. Поэтому хотела бы сотрудничать с тюменскими обувными компаниями, которые все чаще открывают в регионе.

"Есть бренд "Сделано в Москве", а я хочу, чтобы было и "Сделано в Тюмени". Чтобы вся страна о нас знала", — подчеркнула дизайнер.

Напомним, участие Ирины Смердовой в ПМЭФ-2025 стало возможным благодаря поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий и проекту "Неделя моды. Сибирь".

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Виктория Макарова

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# дизайн , Ирина Смердова , ПМЭФ , тюменский махровый ковер

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