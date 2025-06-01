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В Тюменской области больше всего вакансий предлагают в науке и строительстве

Экономика, 13:04 21 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наибольшее число предложений о работе – у предприятий строительной отрасли Тюменской области. В этой сфере заявлено 3,7 тысяч вакансий, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Также в топ-5 сфер деятельности с наибольшим количеством заявленных вакансий входят научная деятельность – 2,7 тыс. вакансий, транспорт – 1,5 тыс. вакансий, обрабатывающие производства – 1,4 тыс. вакансий, сельское хозяйство – 1,5 тыс. вакансий.

Ознакомиться с полным списком вакансий можно на портале "Работа России".

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