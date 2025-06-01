Системы водопонижения установят во дворах на Советской и Гастелло в Тюмени

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Устройство системы водопонижения станет обязательным элементом благоустройства дворов по ул. Советская, 55 и на ул. Гастелло, 69 в Тюмени. Эта мера позволит повысить комфорт проживания жителей, сохранить зелёные насаждения и предотвратить разрушение дорожного покрытия и фундаментов зданий.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев, оба двора станут светлее. Здесь обустроят системы водоотведения, установят малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, проведут ремонт коммунальных сетей.

"Работы продвигаются в приемлемом темпе, однако расслабляться преждевременно — необходимо не только соблюдать установленные сроки, но и гарантировать высокое качество исполнения", - отметил Максим Афанасьев.