Александру Корелякову присвоено звание "Почётный гражданин Тюмени"

| Фото: Пресс-служба Тюменской городской думы | Фото: Пресс-служба Тюменской городской думы

Бессменный директор аккумуляторного завода Александр Кореляков, возглавляющий предприятие без малого 40 лет, стал почётным гражданином Тюмени. Его кандидатуру поддержали депутаты Тюменской городской думы в ходе тайного голосования 24 июня. За присвоение звания единогласно проголосовали 33 депутата.

Отметим, что общий стаж работы Александра Корелякова в машиностроительной отрасли составляет более 50 лет, а Тюменский аккумуляторный завод он возглавляет с 1987 года.

Заслуженный машиностроитель России родился в 1944 году в рабочем поселке в Красноводской области Туркменской ССР в семье горного инженера. После окончания средней школы поступил в Куйбышевский авиационный институт им. Сергея Королёва. Став дипломированным инженером-механиком, по распределению был направлен в Тюмень.

На Тюменском моторном заводе Александр Кореляков прошёл путь от мастера до главного инженера и заместителя директора завода. В 1987 году ему было доверено руководство Тюменским аккумуляторным заводом, и с этого времени начался новый этап в развитии предприятия.

Первым в России завод начал работать по полному циклу производства, начиная с переработки отработанных батарей, производства свинца и других комплектующих до выпуска готовой продукции. Сегодня номенклатура выпускаемой продукции составляет более 400 видов аккумуляторов для автомобилей, автобусов, тракторов для тяжёлой гусеничной техники, мотоциклетной и железнодорожной техники, узлов связи и газоперекачивающих установок.

Поставки продукции осуществляются в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию и Казахстан, в крупных городах России и ближнего зарубежья организована сеть из 70 официальных торговых представительств по продаже продукции предприятия.

Напомним, что 21 июля 2024 года в стенах предприятия состоялось торжественное вручение Александру Корелякову нагрудного знака "За заслуги перед городом Тюменью". Мероприятие было приурочено к выпуску заводом 85-миллионной аккумуляторной батареи. Атрибуты почётного гражданина Тюмени будут вручены Александру Корелякову в ходе празднования Дня города 26 июля.

Николай Ступников