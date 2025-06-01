Тюменцы завоевали награды чемпионата мира по корэш

| Фото: Федерация корэш Тюменской области | Фото: Федерация корэш Тюменской области

Представители Тюменской области стали призерами чемпионата и первенства мира по корэш. Состязания проходили в Республике Татарстан, участниками стали более 300 спортсменов из 27 стран, сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

По итогам первенства Андрей Егоров завоевал серебряную медаль, Макар Казанкин стал обладателем бронзовой медали. Оба спортсмена - воспитанники Алексея Швегжда. Также успешно выступили Даниил Маркуш и Роман Показаньев. Спортсмены заняли второе и третье места соответственно. Тренирует их Дмитрий Пяткин.

Всего на соревнованиях разыграли по 11 комплектов наград среди юношей до 18 лет и мужчин.