Тюменские ученые изучат механизмы управления пищевым поведением

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Исследование "Психоэмоциональные, гормональные и генетические аспекты пищевого поведения" проведут ученые Тюменского медуниверситета совместно со специалистами из Санкт-Петербурга. Проект реализуется ТМУ совместно с Высшей школой экономики на базе многопрофильной клиники вуза.

В качестве испытуемых в исследовании примут участие 100 человек. На первом этапе – инструментально-психофизиологическом – их введут в различные эмоциональные состояния и будут наблюдать за реакцией, изучать работу вегетативной нервной системы. Ученые рассмотрят связь психогенных факторов с клиническими проявлениями, исследуя результаты анализов крови, слюны, показатели электрофизиологического исследования.

Второй этап исследования – психологическое интервью. С пациентом подробно обсудят его образ жизни, эмоции и их связь с расстройством пищевого поведения. Третья составляющая – ведение дневника питания и испытываемых при этом эмоций.

Исследование рассчитано на 3 года, в него включены врачи - терапевты, эндокринологи, психотерапевты, психиатры, психологи, нейрофизиологи и генетик.

"Как любое междисциплинарное сотрудничество, участие в таком проекте - это всегда усиление компетенций, если мы имеем компетенции врачей, которые работают с пищевым поведением, то наши позиции усилятся представлениями о пищевом поведении, которые имеют психологи, клинические психологи и психиатры. Инструментальные методы диагностики, такие, как психофизиологическое исследование или оценка эмоций, внесут существенный вклад в решение проблемы", - считает руководитель проекта, врач-эндокринолог Дилара Наилевна Исакова.

Осенью 2025 года стартует второй этап исследования. Желающие принять в нем участие уже сейчас могут обратиться в Лабораторию пищевого поведения Многопрофильной клиники Тюменского медицинского университета по адресу ул. Одесская 54, главный корпус ТМУ. Запись на исследование производится заведующей лабораторией Евгеньевой Елизаветой Андреевной по телефону 8 922 073 85 94, телеграм @lisevgenyeva