ТИУ обсудил с китайским вузом новые проекты в сфере допобразования

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Сотрудники отдела международной академической мобильности и протокола Тюменского индустриального университета посетили Китайскую Народную Республику. Цель поездки - укрепление партнерских отношений между ТИУ и вузами Китая.

В Ганьчжоу тюменцы посетили университет прикладных технологий Цзянси, который является международным партнером вуза с 2023 года. В рамках сотрудничества реализуются две совместные программы по схеме 3+1 по направлениям подготовки, связанным с геологией и информационными технологиями.

В ходе визита состоялось рабочее совещание, где стороны наметили планы взаимодействия. Было отмечено, что совместная реализация программ является своего рода зеленым коридором для укрепления образовательного сотрудничества между Россией и Китаем, пишет пресс-служба ТИУ.

Также заместитель руководителя международного офиса госпожа Чен провела для гостей экскурсию по университетскому кампусу, продемонстрировала аудитории, оснащенные VR-тренажерами. Посетила делегация музей университета, спортивные пространства и побывала на уроке русского языка для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Гидрология и инженерная геология", в дальнейшем ребята планируют приехать в ТИУ для завершения обучения. Пространство кампуса в контексте создания масштабных проектов с современной инфраструктурой произвело большое впечатление на представителей Тюменского индустриального университета.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

В Ухани делегация побывала в главном корпусе профессионального колледжа программного обеспечения и инженерии и университете бизнеса. В ходе визита были проведены презентации образовательных возможностей обоих вузов, обсуждались вопросы взаимодействия, включая развитие академической мобильности студентов и преподавателей, а также участие в программах дополнительного образования. По итогам встреч стороны договорились детально проработать направления совместных образовательных программ, а также международную коллаборацию по другим образовательным трекам.

"Деловой визит стал важным шагом на пути укрепления партнерских отношений между ТИУ и вузами Китая, что в будущем откроет новые возможности для образовательных, научных инициатив и культурных. В перспективе на 2025-2026 учебный год открытие курсов китайского языка для профессорско-преподавательского состава ТИУ", – отметила главный специалист отдела международной академической мобильности и протокола Елена Устюгова.