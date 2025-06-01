Обновленный корпус школы-интерната в Ишиме откроют 1 сентября

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Обновленный корпус школы-интерната в Ишиме откроют 1 сентября. Сейчас капитальный ремонт близится к завершению.

Ход работ на социальном объекте, где занимаются глухие и слабослышащие дети, проинспектировал глава города Федор Шишкин. Об этом он написал в своих социальных сетях.

"Здание уже имеет совсем другой вид – от прежнего помещения остались только стены, остальное всё новое. Также просматриваются хорошие благоустроенные площадки на прилегающей территории. Благодарен коллективу "Ишимагрострой" - эта подрядная организация выполняет работы в школе", - подчеркнул Федор Шишкин.

Видео: Telegram-канал главы Ишима Федора Шишкина