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В Минпросвещения России обратилось 185 семей, которые бы хотели принять детей на воспитание

Общество, 17:23 25 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

185 обращений от граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, поступило в Минпросвещения России с начала 2025 года.

Услуга доступна тем, кто желает принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

"При этом необходимо получить заключение, выданное органом опеки и попечительства по месту их жительства, о возможности быть опекунами (попечителями) или усыновителями", - отмечено в сообщении.

На учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят сведения о почти 32 тыс. человек. Узнать о каждом из них можно на портале Минпросвещения России усыновите.рф.

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# усыновление

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