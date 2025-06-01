  • 26 июня 202526.06.2025четверг
  • USD78,1959
    EUR91,0599
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер южный

Направления госполитики в отношении казачества обсудили на заседании комиссии при полпреде в УФО

Общество, 17:10 26 июня 2025

из Telegram-канала УрФО_ИНФО | Фото: из Telegram-канала УрФО_ИНФО

Направления государственной политики в отношении российского казачества обсудили на заседании комиссии при полпреде в УФО. Его по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги провел его заместитель Борис Кириллов.

Участие в работе комиссии принял атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов, атаман Сибирского войскового казачьего общества, Герой России Андрей Тимошенко.

Темами заседания стали ключевые направления государственной политики в отношении российского казачества, промежуточные итоги совместной работы, вопросы содействия казачьим добровольческим формированиям, которые участвуют в СВО, а также работа с молодёжью и участие казаков в охране общественного порядка.

из Telegram-канала УрФО_ИНФО | Фото: из Telegram-канала УрФО_ИНФО

"Казачество сегодня — это и щит, и культурный код России. Это наша история, наша гордость и наш ресурс на будущее. Мы видим, как привлекается молодёжь, как строится система непрерывного казачьего образования, как крепнет взаимодействие с силовыми структурами и оборонным ведомством", – отметил Борис Кириллов.

Борис Кириллов вручил медаль министерства обороны России "За укрепление боевого содружества" атаману Оренбургского войскового казачьего общества Игорю Цыганову.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Жога , казачество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:58 26.06.2025В Тюмени обсудили перспективы развития проекта "Эффективный регион"
17:54 26.06.202527 июня - события дня
17:45 26.06.2025Молодых управленцев Тюменской области зовут на конкурс "Лидеры села"
17:43 26.06.2025Тюменский индустриальный университет вошел в список лучших вузов России

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора