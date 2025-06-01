Направления госполитики в отношении казачества обсудили на заседании комиссии при полпреде в УФО

| Фото: из Telegram-канала УрФО_ИНФО | Фото: из Telegram-канала УрФО_ИНФО

Направления государственной политики в отношении российского казачества обсудили на заседании комиссии при полпреде в УФО. Его по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги провел его заместитель Борис Кириллов.

Участие в работе комиссии принял атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов, атаман Сибирского войскового казачьего общества, Герой России Андрей Тимошенко.

Темами заседания стали ключевые направления государственной политики в отношении российского казачества, промежуточные итоги совместной работы, вопросы содействия казачьим добровольческим формированиям, которые участвуют в СВО, а также работа с молодёжью и участие казаков в охране общественного порядка.

| Фото: из Telegram-канала УрФО_ИНФО | Фото: из Telegram-канала УрФО_ИНФО

"Казачество сегодня — это и щит, и культурный код России. Это наша история, наша гордость и наш ресурс на будущее. Мы видим, как привлекается молодёжь, как строится система непрерывного казачьего образования, как крепнет взаимодействие с силовыми структурами и оборонным ведомством", – отметил Борис Кириллов.

Борис Кириллов вручил медаль министерства обороны России "За укрепление боевого содружества" атаману Оренбургского войскового казачьего общества Игорю Цыганову.