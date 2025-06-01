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Тюменских предпринимателей знакомят с инвестпотенциалом Нижнетавдинского района

Экономика, 13:09 27 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

50 предпринимателей Тюменской области отправились в бизнес-экскурсию "Четыре истории" по Нижнетавдинскому району 27 июня. Это уже девятый инвест-тур, который организует единая инвестиционная команда.

Суть экскурсий, проводимых в регионе второй год, - показать бизнесменам все возможности инвестиционного потенциала каждого муниципалитета.

"Мы можем много говорить на презентациях, выступать на форумах, но когда предприниматель приезжает на землю, видит своими глазами и земельные участки, и объекты, которые предлагается к инвестированию, то формируется сразу же другое представление, другая картина мира", — прокомментировал генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

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С 2024 года участие в восьми бизнес-экскурсиях приняли 380 человек. Предприниматели посетили 40 предприятий и инвестплощадок. На сегодняшний день благодаря этому проекту реализуются семь проектов. Например, открыты ресторан и веревочный парк в Тобольске, разрабатываются концепции апарт-отеля в Тобольске, бутик-отеля "Прачка" и делового дома "Герои Сибири" в Армизонском районе.

Перед началом поездки глава Нижнетавдинского района Сергей Борисевич презентовал инвестиционный потенциал округа. Эта территория привлекательна для желающих развивать свое дело. Нижнетавдинский район имеет хорошее географическое расположение — 18 км от Тюмени.

"В Нижнетавдинском районе 17 сельских поселений, каждое из которых имеет свою изюминку. Богатые недра, леса, 127 озер, 27 рек. Здесь можно развивать большую инфраструктуру разной направленности, например, агробизнес, туризм и технические направления. Можно развивать переработку дикоросов, рыбной и мясной продукции. У нас семь основных крупных сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются возделыванием земли с высокой урожайностью зерновых и зернобобовых культур. Хорошо дела обстоят с картофелем, мясным и молочным животноводством. Это говорит о том, что район самодостаточный, обеспеченный и перспектив здесь много", — поделился Сергей Борисевич.

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Владелец транспортной компании Яна Юдина впервые участвует в бизнес-миссии. "Мы ищем варианты, куда инвестировать деньги. Почему бы не Нижнетавдинский район. Впервые участвую в таком событии, обычно не находила времени, решила, что пора бы поехать и посмотреть", — сказала она.

Евгений Ефимочкин собирается заниматься созданием объекта рекреации в Нижнетавдинском районе, поэтому поездка важна для него. Предприниматель уже взял землю в аренду. Мужчина хочет проанализировать рынок, особенно его интересует посещение "Кайвар-парка".

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Отметим, в программе инвесттура предусмотрено знакомство с инвестиционными нишами округа, посещение спортивного парка "Кайвар-парк", туробъекта "Лесная симфония", туристической базы "Хутор-Кречет", семейного оздоровительного комплекса, а также нетворкинг и бизнес-разборы с региональной инвестиционной командой и сообществом "Капитаны бизнеса".

Инна Пахомова

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# бизнес , Николай Пуртов , предприниматели , экскурсия

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