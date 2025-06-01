Мама троих детей стала победительницей бизнес-проекта в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Уникальный проект "Мама-предприниматель", направленный на поддержку многодетных женщин в открытии собственного дела, успешно завершился в Тюменской области. 18 участниц из разных городов региона прошли интенсивное обучение, а победительница Татьяна Козина получила грант в 100 тыс. рублей на развитие бизнеса. Торжественное закрытие проекта состоялось 27 июня в Тюмени.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала первой в России, где запустили специальный трек для многодетных мам. За пять дней участницы, у которых в общей сложности 67 детей, получили все необходимые знания для старта собственного дела.

"Я многодетная мама, у меня трое детей, младшему ребенку меньше полутора лет. Когда узнала о проекте через соцсети, сразу решила участвовать. У меня медицинское образование, я никогда не сталкивалась с предпринимательством. Теперь знаю теорию создания бизнеса и планирую применить ее на практике", — поделилась эмоциями Татьяна Козина, получившая Гран-при. Она планирует развивать производство ростовых кукол и уже нашла потенциальных партнеров среди участниц проекта.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По словам заместителя генерального директора – руководителя центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяны Багишевой, проект превзошел все ожидания. "Мы помогли участницам превратить их идеи в реальные бизнес-модели. Многие даже не представляли, из чего складывается стоимость их услуг, кто их потенциальный клиент. Теперь у каждой есть готовый бизнес-план", — отметила она.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Организаторы уверены: большинство участниц в будущем откроют социальные предприятия, которые будут оказывать качественные услуги жителям региона при поддержке государства. Проект продолжает развиваться в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Напомним, обучение организовали центр "Мой бизнес" Тюменской области совместно с Минэкономразвития РФ.

Инна Кондрашкина