  • 28 июня 202528.06.2025суббота
  • USD78,4685
    EUR92,2785
  • В Тюмени 24..26 С 6 м/с ветер восточный

Пожилой тоболяк застрелил свою супругу

Происшествия, 14:41 28 июня 2025

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обвиняемый в убийстве своей супруги житель Тобольска предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 21 апреля 74-летний тоболяк застрелил жену.

Тело 67-летней женщины с огнестрельным ранением спины было обнаружено в частном доме в микрорайоне Строитель. По подозрению в преступлении был задержан её супруг.

Следователь провёл осмотр места происшествия, был назначен и проведен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистическая и генетическая.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# следователи , суд , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:55 28.06.2025Курьер мошенников забрал у пожилых тюменцев 10 миллионов рублей
14:41 28.06.2025Пожилой тоболяк застрелил свою супругу
14:05 28.06.2025В Тюмени разыскивают похитителя продуктов и бытовой химии
12:41 28.06.2025Семь техногенных пожаров зафиксировано в Тюменской области 27 июня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора