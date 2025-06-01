Пожилой тоболяк застрелил свою супругу

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обвиняемый в убийстве своей супруги житель Тобольска предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 21 апреля 74-летний тоболяк застрелил жену.

Тело 67-летней женщины с огнестрельным ранением спины было обнаружено в частном доме в микрорайоне Строитель. По подозрению в преступлении был задержан её супруг.

Следователь провёл осмотр места происшествия, был назначен и проведен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, баллистическая и генетическая.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.