Александр Моор поздравил жителей Тобольска с Днём города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольск отмечает День города в последнюю субботу июня. С 438-й годовщиной со дня основания города, жителей Тобольска поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Духовная столица Сибири меняется на глазах – становится современнее, комфортнее, притягательнее, - написал в своих социальных сетях глава региона, - Это результат общей работы: власти, бизнеса и, конечно, самих горожан".

Губернатор отметил что сегодня Тобольск – это не только уникальное историческое наследие, но и уверенное движение вперёд. "Туризм, городская среда, инвестиции – точки роста, на которые опирается экономика города", - добавил он.