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Александр Моор поздравил жителей Тобольска с Днём города

Общество, 13:17 28 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольск отмечает День города в последнюю субботу июня. С 438-й годовщиной со дня основания города, жителей Тобольска поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Духовная столица Сибири меняется на глазах – становится современнее, комфортнее, притягательнее, - написал в своих социальных сетях глава региона, - Это результат общей работы: власти, бизнеса и, конечно, самих горожан".

Губернатор отметил что сегодня Тобольск – это не только уникальное историческое наследие, но и уверенное движение вперёд. "Туризм, городская среда, инвестиции – точки роста, на которые опирается экономика города", - добавил он.

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# Александр Моор , День Тобольска , поздравление

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