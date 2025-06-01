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"Лаборатория безопасности" провела урок дорожного движения для юных тюменцев

Общество, 16:33 28 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Юным тюменцам рассказали о правилах дорожной безопасности в "Лаборатории безопасности" 28 июня. Обучающий мастер-класс прошел на стадионе "Геолог" в рамках празднования Дня молодежи и Дня образования Госавтоинспекции.

"Мы рассказываем о правилах перехода дороги, акцентируем внимание на светофорах, проговариваем, почему необходимо спешиваться с велосипеда и других средств при переходе через дорогу. Ребята могут узнать про защитные велосипедные экипировки и про важность перевозки детей в автокреслах", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор федерального ресурсного центра "Лаборатория безопасности" детского морского центра "Алый парус" Юлия Шалупова.

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Площадка пользуется популярностью у детей и их родителей. Внимание детей привлекают работающий светофор, дорожные знаки, яркие конусы. Площадка принадлежит федеральному ресурсному центру "Лаборатория безопасности". По словам начальника Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера такая лаборатория действует в регионе на базе двух автомобилей. Это позволяет прививать правила безопасного дорожного движения с раннего возраста, поскольку в дальнейшем дети станут полноценными водителями.

Юлия Божок

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# Госавтоинспекция Тюменской области , День молодежи , ПДД

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