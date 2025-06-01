Артем Жога предложил проводить в Уральском округе фестиваль трудовых династий

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа предложил провести полномочный представитель президента России Артём Жога на Совете при полпреде с главами регионов.

Событие, по словам полпреда, станет ежегодным, и субъекты УФО будут по очереди его принимать. Первыми провести его в этом году он предложил Тюменской области, сообщает полпредство.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Еще одной темой на совете стали итоги отопительного сезона 2024 — 2025 годов и вопросы подготовки к отопительному периоду. Артём Жога подчеркнул, что коммунальная инфраструктура – это важнейшая составляющая системы жизнеобеспечения населения, требующая пристального внимания со стороны государства и активного участия граждан в её развитии. Президент России обозначил модернизацию коммунальной инфраструктуры в качестве одной из задач по достижению национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

Подводя итоги прошлого отопительного периода, полпред отметил, что зима была мягкая. Это во многом определило снижение числа аварий, на устранение которых потребовалось более суток. По данным Минстроя России, количество нештатных ситуаций сократилось на треть, а аварий – почти на 50 % по сравнению с сезоном 2023-2024 годов.

По его словам, сейчас важно обеспечить контроль за своевременной реализацией планов по подготовке к предстоящему зимнему периоду, формированием нормативного запаса котельного топлива, а также подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунальных сетей и объектов.

Отдельное внимание уделено вопросам получения паспортов готовности к очередному отопительному сезону, работу необходимо усилить в Челябинской, Свердловской и Курганской областях.

"Для обновления коммунальной инфраструктуры предлагается использовать механизмы инфраструктурного меню, такие, как казначейские инфраструктурные кредиты, средства Фонда национального благосостояния, займы в рамках инфраструктурных облигаций, списание регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам и другие инструменты, которые уже показали свою эффективность. Эти и другие программы и механизмы должны быть максимально задействованы", – акцентировал Артём Жога.

Он также обратил внимание регионов на необходимость погашения просроченной дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг и обеспечение постоянного контроля за реализацией инвестиционных программ поставщиков ресурсов и сетевых компаний.