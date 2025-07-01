Каждый пятый выпускник Тобольского пединститута получил красный диплом

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47 выпускников отделения СПО Тобольского педагогического института - филиала ТюмГУ, или каждый пятый, завершили обучение с красным дипломом.

Всего в 2025 году институт выпустил более 500 специалистов, среди которых 243 обучающихся отделения среднего профессионального образования – будущие педагоги, тренеры, специалисты в сфере туризма, гостеприимства, мехатроники и делопроизводства.

"Тобольский педагогический институт имени Менделеева – старейший вуз региона. На протяжении уже более 100 лет его выпускники составляют один из главных кадровых резервов Тюменской области, занимая ключевые места в общественной и политической жизни города и региона. Друзья, вы – наша гордость! Гордитесь своим вузом, своими достижениями и продолжайте прославлять Тобольский пединститут!" - написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.