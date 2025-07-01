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В Тюмени федеральная компания инвестирует в открытие центра обработки данных 98 млн рублей

Экономика, 12:58 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

98 млн рублей вложит федеральная компания в открытие центра обработки в Тюмени. Административную поддержку и информационное содействие оказывает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"На сегодняшний день запущена первая очередь проекта, в рамках которой приобретено телекоммуникационное оборудование, проводятся работы по оборудованию машинных залов ЦОДа. Инвестор планирует реализовать вторую очередь проекта и приобрести серверное оборудование. Объем инвестиций в основной капитал в ходе реализации проекта составит около 98 миллионов рублей", - рассказали в фонде.

Оборудование позволит анализировать сетевой трафик, определять потребность в услугах связи по геолокации, обеспечить безопасность пользователей связи, противодействовать террористической деятельности и обеспечить расширение виртуализации сетей и серверов.

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