Блогеры Тюменской области вошли в команду "Министерства контента"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Блогеры Тюменской области вошли в федеральную команду "Министерства контента". На отбор поступило более восьми тыс. заявок. Конкурс был 14 человек на место. Более 500 человек будут создавать контент о ключевых сферах жизни страны, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В направлении "Культура и творчество", курируемом Министерством культуры РФ, Тюменскую область представляют два автора. Любовь Фрищина создает уникальный мир пламфов — сказочных персонажей, через которых она говорит о поддержке и принятии. Анастасия Анохина — создательница школы этикета и стиля, рассказывает о культурном коде России через мероприятия и онлайн-контент.

В направлении "Здоровье" от Министерства здравоохранения РФ: врач-педиатр Альбина Тулякова, которая делится проверенной информацией с родителями и работает над борьбой с мифами.

Тему туризма представляют Мария Морозова, которая рассказывает про маршруты выходного дня и Дмитрий Тарасов — ведет блог о технологиях и Telegram-канал "Хочу в отпуск" о туризме, который входит в число наиболее вовлеченных региональных каналов.

Две участницы вошли в направление "Наука и образование" от Минобрнауки России. Ярослава Стрельцова пишет о важности экологического мышления и развития, вдохновляя сверстников на обучение, Кристина Копотилова ведет паблики о педагогике и обучает созданию контента.

Отметим команда "Министерства контента" является спецпроектом, разработанный программой "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия — страна возможностей" совместно с мастерской управления "Сенеж" при поддержке пяти федеральных ведомств — Минздрава, Минкультуры, Минсельхоза, Минобрнауки и Минэкономразвития Российской Федерации.