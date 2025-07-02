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Программа "ZOV Отечества" проходит на площади 400-летия Тюмени

Общество, 19:40 01 июля 2025

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Праздничная программа "ZOV Отечества" проходит на площади 400-летия Тюмени. Собравшиеся вспоминают подвиги погибших бойцов и отличившихся подразделений, отдают дань памяти, тех, кто не вернулся с полей сражений почтили минутой молчания.

"Сегодня День воинской славы, ветеранов боевых действий. Мы его отмечаем с 2009 года. Инициатором была Всероссийская организация "Боевое братство". Утром мы провели торжественное построение в честь погибших наших братьев и во славу живых", - пояснил руководитель тюменского областного отделения ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство" Иван Беспоместных.

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Он также вручил награды депутата Госдумы РФ Николая Брыкина волонтерам, которые участвуют в сборе и подготовке гуманитарной помощи и поддерживают бойцов, участвующих в специальной военной операции. Благодарности выразили добровольцам и другие общественные деятели.

Продолжил мероприятие концерт, составленный из военно-патриотических песен и авторских композиций. Их подготовили коллективы "Боевое братство", "Десантура", "Черные береты", "Морпехи" и другие артисты.

Отметим, что 1 июля в России отмечается памятная дата — День ветеранов боевых действий. Он касается всех, кто воевал за СССР и Россию, с честью выполнил приказ Родины в Афганистане и на Северном Кавказе, на Корейском полуострове и во Вьетнаме, в Сирии и других горячих точках планеты.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин

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# Афганистан , Боевое братство , ветераны , СВО

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