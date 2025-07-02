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Тюменская делегация примет участие во Всероссийском Дне поля в Волгоградской области

Общество, 11:52 02 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабная выставка достижений АПК под открытым небом – "Всероссийский День поля" пройдет в Волгоградской области с 3 по 5 июля 2025 года. Традиционно в работе форума примет участие делегация Тюменской области, региональный парламент представит депутат, замглавы аграрного комитета Александр Анохин.

Промышленная выставка и деловой форум состоятся на площадке КФХ Павла Чердынцева Фрунзенского сельского поселения в Среднеахтубинском районе. Это ведущее овощеводческое хозяйство региона, флагман волгоградского сельского хозяйства. На День поля ожидается прибытие делегаций со всех районов Волгоградской области, а также из более 60 субъектов РФ. На площадке встретятся представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, науки, образования, отраслевых объединений и финансовых структур.

По словам Александра Анохина, запланирована обширная дискуссионная программа по основным вопросам развития АПК.

"Масштабная экспозиция расположится на площади более 70 гектаров, где будет представлена современная техника, агротехнологии, средства защиты растений, сельхозхимия, удобрения, запчасти, комплектующие, новинки российской селекции, инновационные методы земледелия и многое другое. В целом хочу отметить, что это значимое событие в АПК. Профессионалы аграрной сферы встретятся для обмена опытом, делового общения и получения новых знаний",- рассказал депутат облдумы.

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# Александр Анохин , АПК , День поля , облдума

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