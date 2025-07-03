Программа развития амбассадоров возможностей ТюмГУ привлекла грант 4 млн 504 тыс. рублей
14 проектов ТюмГУ по итогам конкурса "Росмолодежь. Гранты" среди высших учебных заведений получат более 21 млн рублей. Они будут реализованы в течение 2025−2026 учебного года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
"Работа с молодежью в университете строится на принципах государственной политики и ориентирована на инициативы и интересы студентов. Гранты Росмолодежи — это очевидный шанс для активных студентов воплотить свои идеи в жизнь, привлечь к их реализации сторонников и волонтеров. Надеюсь, что грантовый успех ТюмГУ позволит продемонстрировать лучшие практики вуза на федеральном уровне, заявить о себе как о социально-ответственном сообществе молодежи", - сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Проекты-победители ТюмГУ на 2025 год: "Программа развития амбассадоров возможностей 2025" — 4 млн 504 тыс. рублей; спортивно-патриотические соревнования "Там, где страх — сапёр идёт вперёд!" — 3 млн 113 тыс. рублей; Лаборатория бренда — 1 млн 661 тыс. рублей; Образовательный интенсив "Школа юмора" — 1 млн 353 тыс. рублей.
Проекты-победители на 2026 год: "Студенческая фиджитал лига Тюменской области" — 406 тыс. 800 рублей; Всероссийский форум молодых специалистов и туристических клубов "Свои на Туре" — 1 млн 793 тыс. рублей; Школа режиссуры "АКТ" — 1 млн 342 тыс. рублей.