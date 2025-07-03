Программа развития амбассадоров возможностей ТюмГУ привлекла грант 4 млн 504 тыс. рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 проектов ТюмГУ по итогам конкурса "Росмолодежь. Гранты" среди высших учебных заведений получат более 21 млн рублей. Они будут реализованы в течение 2025−2026 учебного года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Работа с молодежью в университете строится на принципах государственной политики и ориентирована на инициативы и интересы студентов. Гранты Росмолодежи — это очевидный шанс для активных студентов воплотить свои идеи в жизнь, привлечь к их реализации сторонников и волонтеров. Надеюсь, что грантовый успех ТюмГУ позволит продемонстрировать лучшие практики вуза на федеральном уровне, заявить о себе как о социально-ответственном сообществе молодежи", - сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Проекты-победители ТюмГУ на 2025 год: "Программа развития амбассадоров возможностей 2025" — 4 млн 504 тыс. рублей; спортивно-патриотические соревнования "Там, где страх — сапёр идёт вперёд!" — 3 млн 113 тыс. рублей; Лаборатория бренда — 1 млн 661 тыс. рублей; Образовательный интенсив "Школа юмора" — 1 млн 353 тыс. рублей.

Проекты-победители на 2026 год: "Студенческая фиджитал лига Тюменской области" — 406 тыс. 800 рублей; Всероссийский форум молодых специалистов и туристических клубов "Свои на Туре" — 1 млн 793 тыс. рублей; Школа режиссуры "АКТ" — 1 млн 342 тыс. рублей.