В РФ выделят 400 млн рублей победителю конкурса создания центра инженерных разработок

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на гранты для создания центров инженерных разработок критически важных комплектующих объявил Минпромторг РФ. Максимальная сумма на два года — 400 млн рублей, до 250 млн рублей - в первый год реализации программы, сообщает ведомство.

Приём заявок на ГИСП продлится до 1 августа 2025 г. Конкурс открыт для вузов и научных организаций.

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