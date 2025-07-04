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В РФ выделят 400 млн рублей победителю конкурса создания центра инженерных разработок

Экономика, 08:57 04 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на гранты для создания центров инженерных разработок критически важных комплектующих объявил Минпромторг РФ. Максимальная сумма на два года — 400 млн рублей, до 250 млн рублей - в первый год реализации программы, сообщает ведомство.

Приём заявок на ГИСП продлится до 1 августа 2025 г. Конкурс открыт для вузов и научных организаций.

Подробности здесь.

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# инженеры , Минпромторг РФ

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