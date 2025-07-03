Дело по душе, эмпатия и карьера в суде: федеральный эксперт рассказал будущим юристам о профессии

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Председатель Совета судей РФ Виктор Момотов встретился со студентами Тюменского государственного университета. Будущих юристов интересовали вопросы построения судейской карьеры, развитие технологий искусственного интеллекта и, конечно, личный опыт почетного гостя.

"Я с удовольствием встречаюсь со студентами, потому что когда-то был деканом юридического факультета и долгие годы преподавал. Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы выпускники юридических факультетов, в том числе такого серьезного вуза как Тюменский государственный университет, строили карьеру в судебной системе. Уверяю вас, хороших специалистов крайне мало, и поэтому, если вам говорят, что в эту сферу сложно устроиться, то это не так", - рассказал председатель.

Он дал несколько советов студентам ТюмГУ. Самый главный – выбрать дело по душе. В судебной системе образование важно, но не менее ценят опыт - как жизненный, так и профессиональный.

"Прежде чем принимать решение, которое связано с профессией, нужно попытаться узнать, а что там происходит. Не по книгам. Можно пройти практику в суде в качестве общественного помощника. Есть смысл поработать и в самой системе – секретарем судебного заседания. Это даст понимание нагрузки: чем занимаются здесь, в каком режиме работают. А главное – насколько это комфортно вашему сердцу. Считаю, что нужно заниматься тем делом, которое нравится. Даже деньги не смогут компенсировать нелюбимую работу и упущенные возможности. А если чувствуете, что судебная система вас привлекает, тогда надо уже готовиться к квалификационным экзаменам, сделать выбор того, что наиболее интересует: гражданско-правовые отношения, уголовное право, или другая сфера", - посоветовал Виктор Момотов.

На кафедре уголовно-правовых дисциплин реализуют государственное задание по правовому регулированию фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Группа разрабатывает модель поддержки принятия решения судьями при вынесении уголовного наказания, рассказала заведующий кафедрой Лилия Иванова. Она попросила почетного гостя оценить необходимость такой работы.

"Разработка любых моделей для оценки нужна. Особенно в вопросах вынесения наказания. То есть в этом случае искусственный интеллект сделает техническую работу - вычислит быстрее, чем человек. У нас тоже при Совете судей РФ создана рабочая группа, которая занимается искусственным интеллектом. Самое главное – они пытаются высчитать риски, которые связаны с его использованием. Это очень важно", - уточнил федеральный эксперт.

Интересовало студентов и будущее судебной системы, как в ней будут применять технологии нейросети. На что Виктор Момотов заметил, что системы поддержки решения уже используются, но говорить об аналитических платформах, которые будут нести прогностическую функцию - прогноз исхода дела, а для судьи - примеры судебной практики по аналогичным делам, пока это вопрос будущего.

Председатель Совета судей РФ посоветовал студентам с максимальной пользой использовать студенческие годы: "Если есть время читать, читайте что-то интересное, обязательно занимайтесь спортом, дружите, стройте отношения. Это все будет наполнять вашу жизнь новыми эмоциями. К сожалению, когда начнется работа, у вас будет поменьше времени этим заниматься. Используйтесь все возможности, когда учитесь в вузе".

Отметим, в Тюмени впервые прошло заседание Совета Судей РФ. 3 июля работа продолжается советом судей судов и регионов Уральского федерального округа. Они обсудят социальную направленность российского правосудия.

Оксана Корнеенкова