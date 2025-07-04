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Центр коллективного пользования научным оборудованием создали для тюменского кампуса

Экономика, 18:07 04 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Центр коллективного пользования научным оборудованием создали в ТИУ для межуниверситетского кампуса в Тюмени. В нем представлено самое современные и передовые приборы - использовать их смогут студенты и ученые всех вузов.

Об этом сообщил журналистам федеральных и региональных СМИ директор лабораторно-исследовательского центра ТИУ Игорь Садыков.

"Принцип коллективного пользования подразумевает доступность и открытость оборудования всем заинтересованным студентам, сотрудникам и индустриальным партнерам. В зависимости от специфики, лаборатории интегрируются в расписание. Приходя на учебные занятия, студенты уже проводят опыты, занимаются научными испытаниями. Здесь сосредоточен ряд лабораторий различных направлений деятельности. Они как учебные, так и научные. Например, в учебных реализуем образовательные программы, в том числе и те, которые будут внедрены на базе кампуса", - уточнил представитель вуза.

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Он уверен в том, что кампус даст качественно расширит научный потенциал Тюменской области. Одним из главных преимуществ площадки станет центр кооперации образования, науки и реального сектора экономики.

"Наш потенциал в этом плане огромен, и мы максимально вовлечены в этот процесс. Уже есть ряд соглашений с индустриальными партнерами, которые заинтересованы в оснащении нашей материально-технической базы. Под их задачи мы оборудуем лаборатории, которые потом используем в учебном и научном процессах. А компании, в свою очередь, получают высококвалифицированных специалистов, которые научены работать на современном оборудовании, и возможность решения научно-технических задач на базе нашего университета", - отметил Игорь Садыков.

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Ранее во время пресс-тура, посвященного проектам ТИУ, которые подготовлены для реализации в межуниверситетском кампусе, ученые рассказали журналистам о магистерской программе и представили передовое строительное оборудование.

Межуниверситетский кампус строят в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Оксана Корнеенкова

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# межуниверситетский кампус , национальный проект Молодежь и дети , оборудование , ТИУ

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