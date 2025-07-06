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Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области 7 июля

Общество, 16:25 06 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области 7 июля. Неблагоприятные погодные явления пройдут в отдельных районах юга региона, сообщает тюменский ЦГМС.

Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от семи до 12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура ночью плюс до плюс 16 градусов, днем – от 18 до 23 градусов тепла.

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