Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области 7 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Тюменской области 7 июля. Неблагоприятные погодные явления пройдут в отдельных районах юга региона, сообщает тюменский ЦГМС.

Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от семи до 12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура ночью плюс до плюс 16 градусов, днем – от 18 до 23 градусов тепла.