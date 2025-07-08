Энергетики подключили к электросетям шесть новых объектов здравоохранения в Тюменской области

| Фото: пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

Специалисты компании "Россети Тюмень" подключили к электросетевой инфраструктуре шесть новых объектов здравоохранения, возведенных в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Это пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в Ишимском, Вагайском районах и Заводоуковском городском округе, а также расположенная в Исетском районе врачебная амбулатория.

Всего объектам было выдано 155 кВт мощности. Для этого энергокомпания построила четыре воздушные линии 0,4 кВ. Электроснабжение ФАПов и амбулатории организовано от шести высоковольтных подстанций.

Благодаря реализованным мероприятиям первичная медицинская помощь стала доступнее для 3,3 тысячи жителей сельской местности в Тюменской области.

Отметим, в прошлом году системообразующее электросетевое предприятие провело свет в 21 медучреждение.