  • 8 июля 20258.07.2025вторник
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-западный

Энергетики подключили к электросетям шесть новых объектов здравоохранения в Тюменской области

Экономика, 15:28 08 июля 2025

пресс-служба «Россети Тюмень» | Фото: пресс-служба «Россети Тюмень»

Специалисты компании "Россети Тюмень" подключили к электросетевой инфраструктуре шесть новых объектов здравоохранения, возведенных в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Это пять новых фельдшерско-акушерских пунктов в Ишимском, Вагайском районах и Заводоуковском городском округе, а также расположенная в Исетском районе врачебная амбулатория.

Всего объектам было выдано 155 кВт мощности. Для этого энергокомпания построила четыре воздушные линии 0,4 кВ. Электроснабжение ФАПов и амбулатории организовано от шести высоковольтных подстанций.

Благодаря реализованным мероприятиям первичная медицинская помощь стала доступнее для 3,3 тысячи жителей сельской местности в Тюменской области.

Отметим, в прошлом году системообразующее электросетевое предприятие провело свет в 21 медучреждение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект , Россети Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 08.07.2025177 тысяч тонн составил запас кормов в Тюменской области на 8 июля
16:27 08.07.2025Пять миллионов рублей выделят на ремонт библиотеки в Тюменском районе
16:16 08.07.2025Доставку еды из ресторанов планирует запустить российский маркетплейс в Тюмени
15:54 08.07.2025Сбер и тюменская компания "ЕТС ТРЕЙД" подписали соглашение о модернизации бизнеса с применением AI-технологий

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора