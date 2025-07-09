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Проект тюменки оценили на всероссийском форуме

Общество, 18:41 09 июля 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Проект директора по основной деятельности социально-реабилитационного центра "Согласие" города Ишима Лидии Неживовой вошел в топ-1000 лучших инициатив на всероссийском форуме "Сильные идеи для нового времени". Она представила практику "Теплые встречи" по оказанию эмоционально-психологической поддержки семьям участников СВО, в том числе погибших при выполнении боевых задач, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Событие поразило своим масштабом и широтой рассматриваемых вопросов, смелыми и перспективными идеями, представленными на панельных дискуссиях и мотивационных лекциях по самым актуальным темам. Участие в таких форумах позволяет познакомиться с инновационным опытом регионов, вдохновляет на новые свершения, заряжает оптимизмом, желанием двигаться и развиваться дальше", - отметила участница.

Эксперты отметили, что реализация практики "Теплые встречи" способна привести к существенному улучшению качества жизни членов семей участников СВО и является прорывной идеей.

Всего на форум поступило более 35 тыс. инициатив. В топ-1000 вошли восемь тюменских проектов.

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# помощь , СВО , социальная реабилитация

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