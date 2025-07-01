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 Внешнеторговый оборот Тюменской области увеличился на 26 %

Губернатор, 12:26 10 июля 2025

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

На 26 % увеличился внешнеторговый оборот Тюменской области в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своих социальных сетях.

"Такой результат достигнут благодаря региональным проектам, которые мы реализуем в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт", - подчеркнул губернатор.

Для предпринимателей организовывали учёбу, оказывали им содействие в транспортировке товаров, переводе сайтов предприятий на иностранные языки.

"Содействовали участию представителей малого и среднего бизнеса в международных выставках и ярмарках. Предприниматели презентовали свои товары и услуги в рамках бизнес-миссий в Беларуси, КНР, Казахстане, Саудовской Аравии", - напомнил Александр Моор.

По словам главы региона, выход на новые зарубежные рынки – возможность для бизнеса расти и развиваться, он способствует созданию рабочих мест для земляков и увеличивает отчисления в бюджет.

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# Александр Моор , бизнес

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