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В Тобольске завершается благоустройство вокруг обелиска Ермаку

Общество, 19:13 10 июля 2025

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

Установка освещения - последний этап благоустройства территории вокруг обелиска Ермаку Тимофеевичу в Тобольске. На самом памятнике осталось завершить работы с с фундаментом и мраморными плитами цоколя, а также обустроить сидения амфитеатра.

Об этом рассказал глава города Петр Вагин в своих соцсетях по итогам выездного совещания на объектах культурного наследия регионального значения, которые сейчас приводят в порядок.

В их числе - дом Неводчикова. Сейчас здесь трудятся над кровлей и крышей здания, усиливают фундамент, приступили к фасадным работам.

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

"Преображение важных для города и региона культурных объектов стало возможно благодаря сотрудничеству правительству Тюменской области, администрации города и программе "Тобольск настоящий" компании СИБУР. Вместе делаем важное дело — сохраняя прошлое, формируем достойное настоящее", - отметил Петр Вагин.

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

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# Ермак , памятники , Петр Вагин

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