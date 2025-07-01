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Оздоровление, история и гастрономия привлекают туристов в Тюменскую область

Общество, 14:05 10 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Оздоровительный туризм, историко-культурное направление, гастрономия привлекают гостей из Санкт-Петербурга и других регионов в Тюменскую область. Об этом рассказал директор Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов на презентации туристического партнерства с Nordwind Airlines.

Так, оздоровительный базируется на природном ресурсе региона, термальных источниках. Второе направление — познавательный или историко-культурный. Гости приезжают, чтобы в целом познакомиться с атмосферой Тюмени, Тобольска, побывать в музеях, прогуляться.

Несомненно, вызывает интерес и гастрономический туризм. Интересные проекты в этой сфере в регионе - не редкость.

"Стартует очередная коллаборация между рестораторами Тюменской области и федеральными партнерами. Тюмень становится прогрессивным городом, который готов предложить известные гастрономические бренды гостям и жителям региона", — отметил Дмитрий Пухов.

Привлекает внимание и событийный туризм. 26 июля Тюмень будет праздновать 439-й день рождения. В течение дня пройдет множество активностей, на различных площадках областной столицы гости и горожане смогут отлично провести время, убежден Дмитрий Пухов. Также он напомнил об отдельном проекте "Сибирские сезоны". Специальный сайт поможет туристам планировать путешествие по Тюменской области. На нем собрана информация о ярких театральных, гастрономических, спортивных, музыкальных и деловых событиях.

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По словам директора Агентства туризма и продвижения Тюменской области, еще лет семь назад туристическая отрасль еще только начинала развиваться.

"Мы жили в парадигме нескольких стереотипов. Например, многие думали, что Тюмень — это где-то далеко, там холодно. Сейчас же наш регион стал одним из лидеров внутреннего туризма в России. В рейтингах, которые публикуют и органы госвласти, и независимые эксперты, отмечается, что Тюмень с каждым годом становится все более популярным направлением. Уверен, что у нашего города и региона большой потенциал", — поделился Дмитрий Пухов.

За 2024 год Тюменскую область посетили около 4,2 млн гостей. Директор Агентства туризма и продвижения подчеркнул, что поток увеличивается системно - ежегодно. В планах до 2035 года удвоить его.

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Напомним, 9 июля в тюменском аэропорту Рощино встретили борт авиакомпании Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга. На прямом рейсе прибыли представители СМИ северной столицы. В рамках визита они познакомятся с туристической инфраструктурой региона, оценят ключевые маршруты и обсудят перспективы расширения полетной программы.

Инна Пахомова

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , Дмитрий Пухов , Санкт-Петербург , туризм

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