В Ишиме отремонтируют 22 участка городских дорог за год

| Фото: скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

22 участка дорог общей протяженностью восемь километров отремонтируют в Ишиме за год. На более чем четырех километрах уложат новое асфальтобетонное покрытие, сообщил глава города Фёдор Шишкин.

Кроме того, подрядные организации построят почти два километра тротуаров.

Фрезеруют дорожное полотно сотрудники пятого дорожно-строительного управления компании "ТОДЭП".

Общая цель для дорожных строителей – привести в нормативное состояние участки улиц, где образовались колеи.