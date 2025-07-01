  • 10 июля 202510.07.2025четверг
  • USD78,1727
    EUR91,4175
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-западный

В Ишиме отремонтируют 22 участка городских дорог за год

Экономика, 17:35 10 июля 2025

скриншот видео администрации Ишима | Фото: скриншот видео администрации Ишима

22 участка дорог общей протяженностью восемь километров отремонтируют в Ишиме за год. На более чем четырех километрах уложат новое асфальтобетонное покрытие, сообщил глава города Фёдор Шишкин.

Кроме того, подрядные организации построят почти два километра тротуаров.

Фрезеруют дорожное полотно сотрудники пятого дорожно-строительного управления компании "ТОДЭП".

Общая цель для дорожных строителей – привести в нормативное состояние участки улиц, где образовались колеи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , ремонт дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 10.07.2025Животноводы Сладковского района заготовят 31,5 тысячи тонн сенажа за лето
18:08 10.07.2025Хедлайнером форума КПД в Тюмени станет бывший креативный директор Яндекса
17:46 10.07.2025Тюменцы предпочитают обновлять гардероб на маркетплейсах
17:35 10.07.2025В Ишиме отремонтируют 22 участка городских дорог за год

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора