В Тюмени число мест незаконной торговли уменьшилось в четыре раза за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество мест несанкционированной уличной торговли в Тюмени уменьшилось в четыре раза за минувший год. Число выявленных нарушенй за это время снизилось в 1,7 раза. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка Елена Ерёмина.

Если в прошлом году к концу июля было составлено около 400 административных протоколов по статье 1.22, то на эту же дату 2025 года - 196. Сумма штрафов при этом составила 723 тыс. рублей, в прошлом году – более 1,5 млн. Всего с начала года с улиц Тюмени изъято более 5 тонн продукции без документов.

Как сообщили в городской администрации, за однократное нарушение размер штрафа составляет 3 тыс. рублей, за повторное уже 5 тыс. При неуплате в срок нерадивым продавцам грозит задержание на 15 суток или двойной штраф.

Для тех, кто желает законно продавать излишки продукции со своего сада и огорода, в городе установлено 103 брендированных лотка "Продаём своё". Находятся они по 64 адресам. Чтобы пользоваться ими, достаточно подписать договор на безвозмездное занятие места в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.