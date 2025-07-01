Рэпер Мот выступил с Тюменским филармоническим оркестром в Тобольске

Рэп-исполнитель Мот выступил вместе с Тюменским филармоническим оркестром на завершающем концерте фестиваля “Лето в Тобольском кремле” 12 июля.

Из года в год организаторы стремятся расширять горизонты фестиваля, отметил директор регионального департамента культуры Александр Сидоров. Появление художественного руководителя события Юрия Медяника привело к тому, что творческая программа стала более насыщенной. Примером может служить завершающий концерт XVI музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Событие 2025 года особенно удалось, считает глава Тобольска Петр Вагин. Любители музыки съезжаются в город, чтобы окунуться в уникальную историческую атмосферу, получить заряд бодрости.

"Он проходил в замечательной душевной атмосфере. Все горожане и гости объединились в едином музыкальном порыве. Когда музыка звучит среди объектов культурного наследия, то событие приобретает особый колорит. Организаторы этого замечательного фестиваля – Юрий Медяник, правительство Тюменской области и наш стратегический партнер компания СИБУР – особенно постарались в этом году”, – добавил Петр Вагин.

На пресс-подходе Мот пообещал, что выступление будет волшебным, красивым. Судя по реакции зрителей, музыкантам удалось добиться этого эффекта.

Отметим, популярный исполнитель и Тюменский симфонический оркестр репетировали на расстоянии. Каких-либо проблем с таким форматом подготовки к концерту не возникло, заверил художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

"На репетиции в Тобольске, непосредственно перед выступлением, произошла та самая искра, которая пробежала с первых нот", – сказал он.

12 июля Мот и оркестр вели подготовку почти три часа. По словам популярного исполнителя, с тюменским коллективом выступление звучит по-настоящему масштабно, "по-взрослому". Теперь Мот думает над тем, как добавить в свои следующие концерты классическую музыку.

"Для меня большая честь – прикоснуться к такой музыке. Я не совсем представляю, как мы дальше будем играть композиции в оригинальном звучании. С Юрием Владимировичем думаем, как все это преобразовать, оформить, чтобы оркестр пусть и не в полном составе, но присутствовал на наших концертах в дальнейшем. Выход альбома в такой коллаборации – в процессе обсуждения", – дополнил Мот.

XVI музыкальный фестиваль “Лето в Тобольском кремле” проходил с 5 по 12 июля. В программу этого года вошли пять концертов, которые развернулись в разных знаковых локациях.

Напомним, история фестиваля берет начало в 2006 году. С того времени он трансформировался из фестиваля академической музыки в фестиваль-бренд региона.

Проект высоко оценен зрителями. “Лето в Тобольском кремле” завоевал Гран-при премии Russian Events Awards – 2024, получив главную награду в номинации “Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства” среди городов с населением более 100 тыс. человек.

Инна Пахомова