  • 13 июля 202513.07.2025воскресенье
  • USD77,8855
    EUR91,1201
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер западный

Рэпер Мот выступил с Тюменским филармоническим оркестром в Тобольске

Общество, 23:22 12 июля 2025

Рэп-исполнитель Мот выступил вместе с Тюменским филармоническим оркестром на завершающем концерте фестиваля “Лето в Тобольском кремле” 12 июля.

Из года в год организаторы стремятся расширять горизонты фестиваля, отметил директор регионального департамента культуры Александр Сидоров. Появление художественного руководителя события Юрия Медяника привело к тому, что творческая программа стала более насыщенной. Примером может служить завершающий концерт XVI музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле".

Событие 2025 года особенно удалось, считает глава Тобольска Петр Вагин. Любители музыки съезжаются в город, чтобы окунуться в уникальную историческую атмосферу, получить заряд бодрости.

"Он проходил в замечательной душевной атмосфере. Все горожане и гости объединились в едином музыкальном порыве. Когда музыка звучит среди объектов культурного наследия, то событие приобретает особый колорит. Организаторы этого замечательного фестиваля – Юрий Медяник, правительство Тюменской области и наш стратегический партнер компания СИБУР – особенно постарались в этом году”, – добавил Петр Вагин.

На пресс-подходе Мот пообещал, что выступление будет волшебным, красивым. Судя по реакции зрителей, музыкантам удалось добиться этого эффекта.

Отметим, популярный исполнитель и Тюменский симфонический оркестр репетировали на расстоянии. Каких-либо проблем с таким форматом подготовки к концерту не возникло, заверил художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник.

"На репетиции в Тобольске, непосредственно перед выступлением, произошла та самая искра, которая пробежала с первых нот", – сказал он.

12 июля Мот и оркестр вели подготовку почти три часа. По словам популярного исполнителя, с тюменским коллективом выступление звучит по-настоящему масштабно, "по-взрослому". Теперь Мот думает над тем, как добавить в свои следующие концерты классическую музыку.

"Для меня большая честь – прикоснуться к такой музыке. Я не совсем представляю, как мы дальше будем играть композиции в оригинальном звучании. С Юрием Владимировичем думаем, как все это преобразовать, оформить, чтобы оркестр пусть и не в полном составе, но присутствовал на наших концертах в дальнейшем. Выход альбома в такой коллаборации – в процессе обсуждения", – дополнил Мот.

XVI музыкальный фестиваль “Лето в Тобольском кремле” проходил с 5 по 12 июля. В программу этого года вошли пять концертов, которые развернулись в разных знаковых локациях.

Напомним, история фестиваля берет начало в 2006 году. С того времени он трансформировался из фестиваля академической музыки в фестиваль-бренд региона.

Проект высоко оценен зрителями. “Лето в Тобольском кремле” завоевал Гран-при премии Russian Events Awards – 2024, получив главную награду в номинации “Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства” среди городов с населением более 100 тыс. человек.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Лето в Тобольском кремле , Тобольск , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:22 12.07.2025Рэпер Мот выступил с Тюменским филармоническим оркестром в Тобольске
19:48 12.07.2025От тюменцев ждут заявки на Северо-Кавказский молодежный форум
19:11 12.07.2025Артем Жога принял участие в открытии регионального этапа Кубка защитников Отечества
18:47 12.07.2025Тюменцам назвали сферы, в которых проще найти работу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора