ФСБ России: в Тюменской области предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области предотвращен теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны РФ. Его готовил завербованный гражданин Российской Федерации 1987 года рождения, сообщается на сайте ФСБ РФ.

Установлено, что с начала 2025 года по указанию куратора украинский агент передавал информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе и о проходящих военных эшелонах по Транссибирской магистрали.

Получив указание о подготовке теракта, осуществлял наблюдение за маршрутами передвижения военнослужащего по г. Тюмени, осуществлял подбор места для установки взрывного устройства под его автомобиль. После совершения преступления он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.

Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован.

На месте происшествия изъято: взрывное устройство, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. По адресу его проживания также обнаружены две самодельно изготовленные гранаты.

Следственным подразделением РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.

"Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ России.