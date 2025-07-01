Тюменцам разъяснили, как изменятся коммунальные тарифы в муниципалитетах

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Надежность инженерных систем, в первую очередь, зависит от состояния коммуникаций. Чтобы они работали безаварийно, необходима ежегодная модернизация. Процесс это долгий и требует значительных вложений, учитывая современную экономическую ситуацию. Это главная причина традиционного повышения коммунальных тарифов в Тюменской области и по всей России.

В 2025 году работы на сетях запланированы во всех муниципальных образованиях. Самый большой объем предусмотрен в Тюмени: реконструкция тепловых сетей протяженностью более 23 километров, двух муниципальных котельных и других объектов теплоснабжения, реконструкция и строительство сетей водоснабжения и водоотведения, сооружений водоподготовки Метелевского и Велижанского водозаборов, насосных станций, модернизация очистных сооружений. Также велика потребность в модернизации коммунальной инфраструктуры в Тобольске, Исетском и Тюменском округах.

В связи с этим в Тюменском округе максимальный размер тарифа с 1 июля 2025 года составил 19,1 %, в Исетском округе - 18,6 %, в Тобольске - 17,9 %. Для большинства жителей Тюмени (4 тыс. 742 многоквартирных и жилых дома) коммунальный платеж увеличился не более, чем на 15 %. Только жильцы тех домов, которые получают тепло от магистральных теплосетей (198 домов), увидят предел роста тарифа - 19,07 %. Даже с учетом этого жители таких домов в будущий отопительный период будут платить за тепловую энергию по тарифу меньшему, чем для большинства горожан.

В целом для большей части муниципальных образований Тюменской области рост платы за коммуналку не превысит 13 %. Жители Тюменской области оплачивают большинство коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам, разницу в стоимости возмещает областной бюджет, сумма возмещения составляет более 7 миллиардов рублей. Так, в Тюмени около 25 % стоимости тепловой энергии и около 35 % стоимости услуг водоснабжения и водоотведения оплачивается из бюджета.

Также для жителей региона предусмотрена социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг. Областным правительством установлено, что собственные расходы любой семьи на оплату ЖКХ, включая плату за капитальный ремонт, не могут превышать 20 % (в пределах социальной нормы площади жилого помещения). Если расходы выше этого значения, то вся сумма превышения может быть просубсидирована государством. Для получения субсидии необходимо обратиться в органы социальной защиты, подать заявление можно как напрямую, так и через МФЦ и Госуслуги.