  • 15 июля 202515.07.2025вторник
  • USD78,3722
    EUR91,7738
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер южный

Госавтоинспекция: дети-велосипедисты попадают в ДТП в Тюменской области почти каждый день

Происшествия, 09:07 15 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дети-велосипедисты попадают в ДТП практически каждый день в Тюменской области. 14 июля таких ДТП было два, сообщает региональная Госавтоинспекция.

10-летний велосипедист сбит автомобилем Nissan на парковке во дворе д. 22 по ул. Достоевского в Патрушева.

По предварительным данным, велосипедист выехал с тротуара из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть. Со слов 34-летнего водителя иномарки, при движении по парковке он не увидел подростка на велосипеде. В результате аварии велосипедист получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

В Тобольске, в 7-м "А" микрорайоне, на въезде на парковку в пассажирский автобус въехал 11-летний мальчик на велосипеде. Школьник ехал по тротуару, на его двухколесном транспорте не было тормозов, он не смог вовремя остановиться при съезде с тротуара на проезжую часть. Школьник получил ушибы.

Обстоятельства обоих ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 15.07.2025Два юных велосипедиста пострадали на дорогах в Тюменской области за сутки
09:51 15.07.2025Лесной пожар удалось локализовать в Тюменской области
09:07 15.07.2025Госавтоинспекция: дети-велосипедисты попадают в ДТП в Тюменской области почти каждый день
20:29 14.07.2025Двенадцатилетний школьник сбит на "зебре" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора