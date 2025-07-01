Госавтоинспекция: дети-велосипедисты попадают в ДТП в Тюменской области почти каждый день

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дети-велосипедисты попадают в ДТП практически каждый день в Тюменской области. 14 июля таких ДТП было два, сообщает региональная Госавтоинспекция.

10-летний велосипедист сбит автомобилем Nissan на парковке во дворе д. 22 по ул. Достоевского в Патрушева.

По предварительным данным, велосипедист выехал с тротуара из-за припаркованных автомобилей на проезжую часть. Со слов 34-летнего водителя иномарки, при движении по парковке он не увидел подростка на велосипеде. В результате аварии велосипедист получил различные травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

В Тобольске, в 7-м "А" микрорайоне, на въезде на парковку в пассажирский автобус въехал 11-летний мальчик на велосипеде. Школьник ехал по тротуару, на его двухколесном транспорте не было тормозов, он не смог вовремя остановиться при съезде с тротуара на проезжую часть. Школьник получил ушибы.

Обстоятельства обоих ДТП выясняются.