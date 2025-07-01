Около 310 км минерализованных полос проложат в лесах Аромашевского района

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Около 310 км минерализованных полос проложат в лесах Аромашевского района за год. Также специалисты лесничества обновят и прочистят еще 612 км ранее созданных противопожарных разрывов.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, аромашевский филиал Тюменской авиабазы получил два плуга ПКЛ-70. Технику сразу пустили в работу – начали прокладывать и очищать минполосы. Это важнейшие меры профилактики природных пожаров.

Новые плуги значительно повышают темп и качество работы. Универсальное оборудование применяют как для опашки очагов возгорания и создания минполос, так и для подготовки почвы под посадку лесных культур.

Напомним, по плановому техническому обновлению Тюменская авиабаза получила в текущем году 25 плугов ПКЛ-70. Их распределят между филиалами по всей области.