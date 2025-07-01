Юные тюменские художники напишут достопримечательности региона к форуму "Утро"
Пленэр учеников детской школы искусств Тюменского государственного института культуры начнется на пешеходной ул. Дзержинского, возле Центра "В доме Буркова" 17 июля в 12 часов. Он приурочен к форуму молодежи Уральского федерального округа "Утро".
По информации организаторов, художники от 12 до 17 лет создадут картины, отражающие знаковые достопримечательности Тюменской области. Работы станут иллюстрациями для подарочных открыток. Их вручат участникам форума "Утро", который пройдет в Тюмени с 24 по 29 сентября.