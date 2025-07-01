  • 20 июля 202520.07.2025воскресенье
  • USD78,3129
    EUR91,0821
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер западный

Тысячи бесплатных открыток из Тюмени разлетятся по всей России

Общество, 16:01 20 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Необычная акция ждет жителей и гостей Тюмени в честь празднования Дня города. 26 июля Почта России совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень" запустят масштабную открыточную кампанию, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Праздничное мероприятие развернется сразу на двух площадках города: площади 400-летия Тюмени и в Гилевской роще. Специально оборудованные пункты отправки открыток начнут работу в 12 часов. Там каждый желающий сможет совершенно бесплатно отправить красочное послание в любой уголок страны.

Особая коллекция этого года включает четыре уникальных дизайна открыток, на которых запечатлены самые знаковые достопримечательности и культурные символы Тюмени. Кроме того, отправители получат возможность украсить свои послания эксклюзивными художественными штемпелями.

"В эпоху цифровых технологий рукописная открытка становится настоящим произведением искусства. Такие послания хранят тепло человеческих рук и могут стать семейной реликвией или предметом коллекционирования", – подчеркнула врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.

пресс-служба УФПС Тюменской области | Фото: пресс-служба УФПС Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День города Тюмени , открытки , Почта России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:51 20.07.2025Тюменские пары могут поучаствовать во всероссийском марафоне "Выходи за меня"
16:01 20.07.2025Тысячи бесплатных открыток из Тюмени разлетятся по всей России
15:47 20.07.2025Тюменским студентам раздадут сертификаты о стажировке на промышленно-энергетическом форуме
14:38 20.07.2025Тюменским огородникам советуют убирать озимый чеснок в конце июля

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора