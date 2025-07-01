Тысячи бесплатных открыток из Тюмени разлетятся по всей России

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Необычная акция ждет жителей и гостей Тюмени в честь празднования Дня города. 26 июля Почта России совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень" запустят масштабную открыточную кампанию, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Праздничное мероприятие развернется сразу на двух площадках города: площади 400-летия Тюмени и в Гилевской роще. Специально оборудованные пункты отправки открыток начнут работу в 12 часов. Там каждый желающий сможет совершенно бесплатно отправить красочное послание в любой уголок страны.

Особая коллекция этого года включает четыре уникальных дизайна открыток, на которых запечатлены самые знаковые достопримечательности и культурные символы Тюмени. Кроме того, отправители получат возможность украсить свои послания эксклюзивными художественными штемпелями.

"В эпоху цифровых технологий рукописная открытка становится настоящим произведением искусства. Такие послания хранят тепло человеческих рук и могут стать семейной реликвией или предметом коллекционирования", – подчеркнула врио директора регионального управления Почты России Маргарита Шамбер.