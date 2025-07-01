30 новобранцев из Уватского района отправились на службу в ВС РФ

| Фото: ТГ-канал администрации Уватского района | Фото: ТГ-канал администрации Уватского района

Весенняя призывная кампания 2025 года успешно завершилась в Уватском районе. Более 30 молодых людей из населенных пунктов муниципалитета прошли все необходимые этапы медицинского и психологического отбора и отправились на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, сообщает администрация района

Призывники будут проходить службу в различных родах войск, включая Военно-морской флот, воздушно-десантные и сухопутные войска. География службы охватывает разные регионы страны, где новобранцы будут осваивать воинские специальности.

Представители военкомата подчеркнули, что все призывники на срочную службу не будут направляться для участия в специальной военной операции и для прохождения военной службы на территории новых субъектов Российской Федерации.

От имени жителей района новобранцам пожелали крепкого здоровья, стойкости духа и успешного прохождения службы. И выразили уверенность, что это время станет для молодых людей важным этапом в становлении личности, поможет развить дисциплину и приобрести новые профессиональные навыки.