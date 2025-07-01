Тюменцы пробуют силы в игре в шахматы в "Улетной точке"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Площадка с играми в шахматы продолжает работу в коворкинг-пространстве "Улетная точка" в Тюмени, сообщили организаторы.

Инструкторы спортивной школы "Ладья" приглашают желающих попробовать силы в этой классической настольной игре. Для опытных игроков будет возможность "сразиться" друг с другом с использованием шахматных часов.

По вторникам юные горожане в возрасте до 18 лет имеют шанс получить жетоны на розыгрыш призов, который состоится в августе. Кроме того, в памятные даты для города или страны планируется провести турниры по быстрым шахматам.

Занятия проводятся по вторникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям с 14 до 20 часов. Адрес: ул. Герцена, 63/1. Возрастное ограничение: 0+.