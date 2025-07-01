В Тобольске инвесторам предлагают купить Дом Севрюкова

| Фото: ДОМ.РФ | Фото: ДОМ.РФ

Дом Севрюкова предлагают купить инвесторам на ул. Мира в Тобольске. На аукцион выставили два лота: продажа самого здания площадью 1,1 тыс. кв. м и аренда участка – 0,06 га. Первоначальная цена составляет 1 млн 568 тыс. рублей, сообщает ДОМ.РФ.

Объект культурного наследия располагается на участке с хорошей транспортной доступностью. В 199 м находится остановка общественного транспорта, в 955 м - причал "Тобольск".

Аукцион состоится 22 августа, заявки от потенциальных инвесторов принимают до 18 августа.

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