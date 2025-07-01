В Тобольске инвесторам предлагают купить Дом Севрюкова
Дом Севрюкова предлагают купить инвесторам на ул. Мира в Тобольске. На аукцион выставили два лота: продажа самого здания площадью 1,1 тыс. кв. м и аренда участка – 0,06 га. Первоначальная цена составляет 1 млн 568 тыс. рублей, сообщает ДОМ.РФ.
Объект культурного наследия располагается на участке с хорошей транспортной доступностью. В 199 м находится остановка общественного транспорта, в 955 м - причал "Тобольск".
Аукцион состоится 22 августа, заявки от потенциальных инвесторов принимают до 18 августа.
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