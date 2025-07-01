Студент тюменского аграрного вуза выявил у животных ген устойчивости к лейкозу

| Фото: из Telegram-канала ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко | Фото: из Telegram-канала ректора ГАУ Северного Зауралья Елены Бойко

Исследование, в ходе которого у животных выявлен ген устойчивости к лейкозу, провел студент ГАУ Северного Зауралья. Свою дипломную работу Павел Соколов посвятил и изучению генетических особенностей голштинской породы крупного рогатого скота.

"Особенно ценно, что это не просто академическая работа, а реальный вклад в развитие сельского хозяйства региона. Результаты исследований уже сегодня позволяют формировать более устойчивые к болезням стада, что напрямую влияет на экономику наших сельхозпредприятий", - рассказала научный руководитель выпускника, ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко в своем Telegram-канале.

Начинающий ученый планирует поступить в аспирантуру и продолжать научные исследования.