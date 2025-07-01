Более 30 лет лишения свободы получили братья за убийство родственника в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 30 лет лишения свободы получили два брата за убийство родственника, сообщает прокуратура Тюменской области.

Приговор по уголовному делу вынесен 18 июля. Братьев признали виновными по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ “Убийство группой лиц по предварительному сговору”.

“В ночь на 29 августа 2022 года по ранее разработанному плану один из подсудимых встретился с потерпевшим. Они выпили спиртные напитки, после чего пришли в арендованную квартиру в доме на улице Геологоразведчиков в Тюмени, где их ожидал второй подсудимый”, – рассказали в надзорном органе.

В квартире братья избили жертву деревянной палкой по голове, связали руки и ноги. Тот скончался.

После наступления смерти злоумышленники расчленили убитого, упаковали части тела в пакеты и спрятали в лесу.

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Тюменской области Александр Попов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде на срок 15 лет шесть месяцев и 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего и взыскал с осужденных компенсацию морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.