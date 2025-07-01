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В Тобольске ребенок попал под колеса электросамоката

Происшествия, 15:03 20 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетний пешеход попал под колеса электросамоката в 10-м микрорайоне Тобольска. Мальчик получил ранения, его госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Прокатным электросамокатом управляла 27-летняя тоболячка, ее личность установили. После случившегося девушка скрылась с места ДТП. Обстоятельства выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , электросамокаты

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