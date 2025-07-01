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Тюменские пары могут поучаствовать во всероссийском марафоне "Выходи за меня"

Общество, 16:51 20 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Влюбленные пары Тюменской области, которые подали заявление в ЗАГС через Госуслуги, могут принять участие во всероссийском марафоне "Выходи за меня". Главный приз — романтическая поездка на двоих по России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

До 8 октября необходимо разместить пост на личной открытой странице во ВКонтакте в формате текстового поста с хештегами #ВыходиЗаМеня и #Госуслуги. Имена победителей и лучшие истории разместят на сайте проекта выходизаменя.рф.

Организатор марафона — АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минцифры России и ВКонтакте. Возможность подать заявление в ЗАГС онлайн появилась по нацпроекту "Экономика данных".

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# национальный проект Экономика данных и цифровая трансформация государства

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