Тюменцы меняют гудки в телефоне на песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой

| Фото: Дина Павленко | Фото: Дина Павленко

Этим летом исполнители 90-х обгоняют по популярности современных артистов. И главными "крашами" стали Татьяна Буланова и Надежда Кадышева, чьи песни сегодня покоряют слушателей всех возрастов, а в особенности — зумеров. Трек "Мой ненаглядный" Татьяны Булановой всего за месяц оказался в топ-3 по установке на мобильный номер вместо гудков, об этом говорит исследование МегаФона на основе данных сервиса "Замени гудок".

Бессменным лидером по установке вместо гудка остаётся песня Татьяны Куртуковой "Матушка": с начала года ни одной композиции не удалось сместить её с первой строчки. Кроме того, по итогам 7 месяцев в топ популярных композиций вошли: "Сигма Бой" исполнительниц Betsy и Марии Янковской, "Dubai — Hussein Arbabi Remix" исполнителя DNDM, трек "Завязал с прошлым", а также многолетний хит "Позвони" от NIVESTA и DJ SMASH.

Но главным трендом можно назвать взлёт интереса к песням Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой: артистки сейчас снова на пике популярности, и за последний месяц число установок их песен на гудок выросло в 4 раза. "Широка река" Надежды Кадышевой и "Ясный мой свет" Татьяны Булановой оказались в топ-10, а "Мой ненаглядный" Татьяны Булановой стал безусловным лидером по росту числа подключений и занял третью строчку рейтинга.

При этом в течение года рейтинг неоднократно менялся: к примеру, в январе в топ-3 входила "Ягода малинка" Хабиба, которая в феврале вылетела даже из топ-10, а в июле вновь стала популярной и оказалась на второй строке. Также летом в топ-10 вернулась Anna Asti с композицией "По барам". В июне-июле можно отметить резкий рост числа подключений песни группы Кино "Звезда по имени Солнце" — 21 июня был день рождения лидера группы Виктора Цоя.

Всего каталог треков сервиса "Замени гудок" на сегодня включает более 200 тысяч композиций российских и зарубежных исполнителей. Наибольший интерес к услуге проявляют абоненты в возрасте от 40 до 50 лет (28%) и от 30 до 40 лет (25%).

Кроме жителей Тюменской области услугой активно пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Ростовской областей, Республик Башкортостан и Дагестан.

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erid: 2VtzqxkjaVv, ПАО МегаФон