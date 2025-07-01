В Краснодоне на аллее Дружбы с Тюменской областью завершают благоустройство
Благоустройство завершают на аллее Дружбы с Тюменской областью в Краснодоне. Остались финальные штрихи: посадить деревья и кустарники, установить новые скульптуры нефтяника и шахтера, рассказал глава Краснодонского округа Сергей Козенко.
Строители завершили мостить пешеходную часть аллеи брусчаткой, облицевали постамент памятника В. И. Ленину, установили современное уличное освещение. Это сделало общественное пространство уютным.
Как отметил глава округа, совсем скоро аллея Дружбы станет настоящим местом притяжения, привлекающим как горожан, так и гостей. Это будет идеальное место для прогулок, отдыха и встреч.
Благоустраивают аллею Дружбы по специальному инфраструктурному проекту Тюменской области.