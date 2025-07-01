В Тюменском районе выездную регистрацию брака проводят в четырех локациях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выездную регистрацию брака проводят в четырех локациях Тюменского района. Для новобрачных это хорошая возможность провести торжественный момент у себя на малой родине, сообщает управление ЗАГС Тюменской области.

"В Тюменском районе выездную регистрацию заключения брака можно провести в Центрах культуры и досуга поселков Винзили, Богандинский, Московский, Каскара,"- отметила начальник управления ЗАГС Тюменского района Наталья Яркова.

Такой возможностью воспользовались каскаринцы Вероника и Вячеслав. Они приняли участие в торжественной церемонии брака в своем родном поселке. Новобрачным не пришлось ехать 30 км до Тюмени, чтобы оформить отношения.

В региональном управлении отметили, что для торжественной государственной регистрации брака вне органа ЗАГС в Тюменской области определили более 35 локаций. Подать заявление можно, лично обратившись в орган.